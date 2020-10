В Свердловской области за сутки скончались 10 человек, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в регионе насчитывает 728 свердловчан. В России за сутки умерли 290 человек. Всего по стране, за время пандемии, коронавирус унес 25 242 жизни.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter