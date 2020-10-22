Обогатительная фабрика снабдит воздух Баранчи 40 загрязняющими веществами

В районе поселка планируется строительство медно-ванадиевого карьера. Кроме того, тут же будет возведена и обогатительная фабрика. Согласно технической документации, в список входит 40 наименований загрязняющих веществ, шесть из которых относятся к первому классу опасности. Сточные воды планируется сбрасывать в реку Лая, которая протекает через несколько населенных пунктов и впадает в реку Тагил.