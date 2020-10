Стало известно, что грозит Басалаевским прудам в поселке Баранчинский

Жители поселка Баранчинский полагают что во время разработки карьера, которой занимается компания «Святогор», будут уничтожены Басалаевские пруды.

Рядом с одним из прудов располагается небольшой водопад. Несмотря на то, что водоем небольшой, в нем чистая вода. Местные жители рассказывают, что в ноябре она становится настолько прозрачной, что в ней хочется искупаться. На берегу пруда практически отсутствует мусор, который любят оставлять отдыхающие. На данный момент рядом с прудами началась вырубка леса, которую местные жители считают подготовкой к строительству карьера. Когда узнали о вырубке, обратились в лесничество. Там сказали, что работы плановые — по осветлению леса. Но мы в это не верим. Вырубка идет вдоль дороги, как-будто для ее расширения,рассказывают баранчинцы. Рядом располагается еще один пруд. Из этого водоема жители берут воду для полива на дачных участках, а также тушения пожара. Они отмечают, что во время строительства карьера водоем просто засыпят. Новый Куштау? Жители Баранчинского выступают против строительства медного рудника Напомним, в поселке Баранчинский местные жители выступают против строительства нового медно-ванадиевого рудника. Они считают, что он принесет немало экологических проблем. Журналист TagilCity.ru побывал в поселке, попробовал разобраться в масштабах стройки, а также пообщался с местными жителями. Последние также записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

