Стало известно, что грозит Басалаевским прудам в поселке Баранчинский

Рядом с одним из прудов располагается небольшой водопад. Несмотря на то, что водоем небольшой, в нем чистая вода. Местные жители рассказывают, что в ноябре она становится настолько прозрачной, что в ней хочется искупаться.
На берегу пруда практически отсутствует мусор, который любят оставлять отдыхающие.
На данный момент рядом с прудами началась вырубка леса, которую местные жители считают подготовкой к строительству карьера.
Когда узнали о вырубке, обратились в лесничество. Там сказали, что работы плановые — по осветлению леса. Но мы в это не верим. Вырубка идет вдоль дороги, как-будто для ее расширения,рассказывают баранчинцы.
Рядом располагается еще один пруд. Из этого водоема жители берут воду для полива на дачных участках, а также тушения пожара.
Они отмечают, что во время строительства карьера водоем просто засыпят.
Напомним, в поселке Баранчинский местные жители выступают против строительства нового медно-ванадиевого рудника. Они считают, что он принесет немало экологических проблем. Журналист TagilCity.ru побывал в поселке, попробовал разобраться в масштабах стройки, а также пообщался с местными жителями. Последние также записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.