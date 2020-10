В Нижнем Тагиле 21 октября прошел десятый день замеров объема и массы ТКО и КГО. Об этом TagilCity.ru рассказал эколог Андрей Волегов.

Photo: Андрей Волегов В ходе мероприятий 10 дня выявлены два замечания: Контейнер на площадке на улице Большая Гальянская, 111 установлен с нарушениями. А именно, в нескольких метрах от забора дома, хотя по нормативным документом дистанция должна составлять 20 метров.

Возникли сомнения в объемах ГКО в бункере на контейнерной площадке на улице Гранитная, 18. Необходим сбор доказательной базы. Видео и фото как подвозят мусор, где будет видно номера машин и лица. Video: Андрей Волегов В службе экологической безопасности рассказали, что ртуть содержащаяся в лампе, о которой сообщалось на девятый день проверки, была утилизирована. Напомним, мероприятие проводится активистами из Нижнего Тагиле ежедневно. Вчера был опубликован отчет за девятый день. Общественники Нижнего Тагила сообщили о результатах девятого дня замеров ТКО

