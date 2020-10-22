В Екатеринбурге пациенту с онкологией впервые вживили датчик от боли

В Екатеринбурге пациенту с онкологией впервые вживили датчик от боли

Сегодня, 20:31Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице пациенту с онкологией впервые вживили датчик, блокирующий боль, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам специалистов, датчик — выход для людей, которые страдают от невыносимой боли и не могут заглушить ее даже самыми мощными лекарствами. Как рассказывает нейрохирург Алексей Дубских, во время операции происходит «вживление» в ягодицу или живот специального генератора, который связан с электродом над спинным мозгом.

Небольшой гаджет посылает электрические импульсы, которые блокируют болевой синдром и увеличивают свободу движения пациентов, а значит, улучшают качество их жизни, отметил хирург.

Для жителей Среднего Урала такая операция проводится в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи, а значит, бесплатно. Методика стала доступна в Свердловской области благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

У меня невыносимо болела нога, сменила целый ряд медицинских препаратов, ничего не помогало, даже самые сильные уколы снимают боль только на три часа. Думаю, сейчас, благодаря устройству, которое мне вживили, вернусь к полноценной жизни и даже снова смогу водить машину,поделилась одна из пациенток, которой вживили датчик.

Напомним, в августе в Областной детской клинической больнице была проведена сложнейшая операция трехлетней девочке с опухолью почек пятой стадии.

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