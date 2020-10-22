В Екатеринбурге пациенту с онкологией впервые вживили датчик от боли

По словам специалистов, датчик — выход для людей, которые страдают от невыносимой боли и не могут заглушить ее даже самыми мощными лекарствами. Как рассказывает нейрохирург Алексей Дубских, во время операции происходит «вживление» в ягодицу или живот специального генератора, который связан с электродом над спинным мозгом.