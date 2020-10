В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировано 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 2201 тагильчанина. В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 259 случаев COVID-19, общее количество заразившихся составляет 33 684 человека. За сутки из больниц по выздоровлению выписан 271 пациент, за все время пандемии вылечились 25 799 свердловчан. За сутки выявлено 10 летальных случаев, всего в регионе от COVID-19 умерли 728 человек.

