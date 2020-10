В России за прошедшие сутки зафиксирован 15 971 новый случай заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 463 306 человек в 85 регионах России. За сутки по выздоровлению из больниц выписано 11 428 пациентов, всего от коронавируса вылечились 1 107 988 человек. С начала пандемии зарегистрировано 25 242 летальных случая, из них 290 за последние сутки. Под наблюдением медиков остается 321 958 россиян.

