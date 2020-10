В Свердловской области выявили 259 случаев заражения COVID-19

За сутки в Свердловской области выявили 259 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Общее число заболевших на Среднем Урале достигло 33 684 случаев. 180 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 174 в реанимации, а 106 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц за сутки выписан 271 человек, а в общей сложности за время пандемии из больниц области выписались 25 799 пациентов. От инфекции скончались 10 человек. Общий показатель смертности в регионе насчитывает 728 умерших. По России суточное количество выявленных заболевших составило 15 971. Общее число случаев за время эпидемии составляет 1 463 306. Умерли 290 пациентов за период с 21 по 22 октября, а за весь период скончались 25 242 человека.

