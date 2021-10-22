Более 600 случаев заражения COVID-19 снова подтверждено в Свердловской области

Более 600 случаев заражения COVID-19 снова подтверждено в Свердловской области
Более 600 случаев заражения COVID-19 снова подтверждено в Свердловской области
Сегодня, 14:03Здоровье и экологияФото: 1MI
Третий день подряд в Свердловской области фиксируется более 600 случаев заражения коронавирусом. В регионе снова установлен абсолютный рекорд по заболевшим за сутки с начала пандемии.

За сутки в Свердловской области подтверждено 619 новых случаев COVID-19

В общей сложности с начала пандемии коронавируса выявлено 151,3 тысячи случаев заражения инфекцией.

В России за сутки инфекция выявлена у 37 141 человека. Отмечается, что 3397 пациентов переносят заболевание без клинических проявлений болезни. Всего число заболевших составляет 8,16 миллиона человек.

412 человек выписаны из больниц Свердловской области после выздоровления от COVID-19

Всего выздоровевших с начала пандемии в регионе насчитывается 137,7 тысячи человек.

В России количество выздоровевших увеличилось до 7,11 миллиона человек, из них за сутки из больниц выписаны 25,4 тысячи человек.

От коронавируса в Свердловской области скончались 7193 человека

За сутки с 21 по 22 октября в регионе скончались о инфекции 33 уральца.

В России за сутки зафиксировано 1064 летальных исхода. Общее количество умерших достигло 228,4 тысячи человек.

Сюжеты:
Коронавирус
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