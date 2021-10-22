Более 600 случаев заражения COVID-19 снова подтверждено в Свердловской области

Третий день подряд в Свердловской области фиксируется более 600 случаев заражения коронавирусом. В регионе снова установлен абсолютный рекорд по заболевшим за сутки с начала пандемии.

За сутки в Свердловской области подтверждено 619 новых случаев COVID-19 В общей сложности с начала пандемии коронавируса выявлено 151,3 тысячи случаев заражения инфекцией. В России за сутки инфекция выявлена у 37 141 человека. Отмечается, что 3397 пациентов переносят заболевание без клинических проявлений болезни. Всего число заболевших составляет 8,16 миллиона человек. 412 человек выписаны из больниц Свердловской области после выздоровления от COVID-19 Всего выздоровевших с начала пандемии в регионе насчитывается 137,7 тысячи человек. В России количество выздоровевших увеличилось до 7,11 миллиона человек, из них за сутки из больниц выписаны 25,4 тысячи человек. От коронавируса в Свердловской области скончались 7193 человека За сутки с 21 по 22 октября в регионе скончались о инфекции 33 уральца. В России за сутки зафиксировано 1064 летальных исхода. Общее количество умерших достигло 228,4 тысячи человек. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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