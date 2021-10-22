Дежурные группы в детских садах Свердловской области откроются в нерабочую неделю

Дежурные группы в детских садах Свердловской области откроются в нерабочую неделю
Дежурные группы в детских садах Свердловской области откроются в нерабочую неделю
Сегодня, 13:35Здоровье и экологияФото: 1MI
Дежурные группы в детских садах Свердловской области будут работать в течение нерабочей недели, которая объявлена с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Группы будут работать в требуемом объеме. Это поможет обеспечить функционирование предприятий непрерывного цикла, а также ряда других учреждений. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора региона Павел Креков.

Он также добавил, что будет работать и система здравоохранения.

Напомним, в Свердловской области в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса, планируется ввести действие «свободных зон» уже с 30 октября 2021 года. При этом, с целью недопущения распространения заболеваемости среди категорий граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, будет введена самоизоляция.

Сюжеты:
Коронавирус
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