Дежурные группы в детских садах Свердловской области откроются в нерабочую неделю

Дежурные группы в детских садах Свердловской области будут работать в течение нерабочей недели, которая объявлена с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Группы будут работать в требуемом объеме. Это поможет обеспечить функционирование предприятий непрерывного цикла, а также ряда других учреждений. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора региона Павел Креков. Он также добавил, что будет работать и система здравоохранения. Напомним, в Свердловской области в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса, планируется ввести действие «свободных зон» уже с 30 октября 2021 года. При этом, с целью недопущения распространения заболеваемости среди категорий граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, будет введена самоизоляция. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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