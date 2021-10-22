Обязательная вакцинация против коронавируса для таксистов введена в Екатеринбурге

До 1 ноября 2021 года водители такси обязаны поставить первую прививку против коронавируса, а до 1 декабря — вторую, сообщается в группе «Признавашки Каменск-Уральский» ВКонтакте.
Памятку о необходимости прохождения обязательной вакцинации получили на свои рабочие смартфоны все водители «Яндекс.Такси». За прохождение вакцинации водители получат дополнительные приоритеты.
Напомним, в Свердловской области введен режим обязательной вакцинации и QR-кодов для некоторых профессий. Ранее был утвержден и дополнен список профессий, работники которых должны в обязательном порядке пройти вакцинацию против COVID-19 и получить код.