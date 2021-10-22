Сотни свердловчан выстроились в очередь ради концерта «Касты»

Колонна людей выстроилась перед входом в Дворец игровых видов спорта «Уралочка» в Екатеринбурге, пишет Е1. Сотни свердловчан ждут своей очереди, чтобы пройти антиковидный досмотр при входе на концерт группы «Каста».
Затор из поклонников рэперов образовался из-за длительной по времени проверки документов — у посетителей сверяют QR-коды и паспорта.
Напомним, ряд концертов проходит в рамках Ural Music Night 2021 с соблюдением особых антиковидных мер. Такое решение организаторы сочли единственно возможным во время четвертой волны коронавируса, которая сейчас наблюдается в России.