Сотни свердловчан выстроились в очередь ради концерта «Касты»

Сотни свердловчан выстроились в очередь ради концерта «Касты»
Сотни свердловчан выстроились в очередь ради концерта «Касты»
Сегодня, 20:38Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Огромная очередь из желающих посетить концентр рэп-группы «Каста» выстроилась в Екатеринбурге. Организаторы проверяют на входе QR-коды и паспорта, но забыли предупредить свердловчан о социальной дистанции.

Колонна людей выстроилась перед входом в Дворец игровых видов спорта «Уралочка» в Екатеринбурге, пишет Е1. Сотни свердловчан ждут своей очереди, чтобы пройти антиковидный досмотр при входе на концерт группы «Каста».

Затор из поклонников рэперов образовался из-за длительной по времени проверки документов — у посетителей сверяют QR-коды и паспорта.

Напомним, ряд концертов проходит в рамках Ural Music Night 2021 с соблюдением особых антиковидных мер. Такое решение организаторы сочли единственно возможным во время четвертой волны коронавируса, которая сейчас наблюдается в России.

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Екатеринбург
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