«Свободные зоны» от коронвируса начнут действовать в Свердловской области досрочно

Планируется, что в театрах, кинотеатрах, а также спортивных сооружениях Свердловской области «свободные зоны» от коронавируса будут введены с 30 октября 2021 года, вместо 8 ноября.
Мы вводим QR-кодов раньше — такова сегодня эпидемиологическая ситуация, объяснил вице-губернатор Павел Креко в ходе брифинга.
Он добавил, что с того же самого дня рекомендуется введение «свободных зон» и для торговых центров, и общепита, а также других предприятий сферы услуг.
Напомним, в Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В целом по области количество новых случаев бьет рекорды. В последние двое суток регистрируется больше шести сотен случаев.