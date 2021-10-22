«Свободные зоны» от коронвируса начнут действовать в Свердловской области досрочно

«Свободные зоны» от коронвируса начнут действовать в Свердловской области досрочно
«Свободные зоны» от коронвируса начнут действовать в Свердловской области досрочно
Сегодня, 11:57Здоровье и экологияФото: 1MI
Сроки введения QR-кодов были пересмотрены в Свердловской области. Они начнут действовать на неделю раньше анонсированного срока.

Планируется, что в театрах, кинотеатрах, а также спортивных сооружениях Свердловской области «свободные зоны» от коронавируса будут введены с 30 октября 2021 года, вместо 8 ноября.

Мы вводим QR-кодов раньше — такова сегодня эпидемиологическая ситуация, объяснил вице-губернатор Павел Креко в ходе брифинга.

Он добавил, что с того же самого дня рекомендуется введение «свободных зон» и для торговых центров, и общепита, а также других предприятий сферы услуг.

Напомним, в Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В целом по области количество новых случаев бьет рекорды. В последние двое суток регистрируется больше шести сотен случаев.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областькоронавирусCOVID-19
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы