Врач из «красной зоны» рассказал о смертности от COVID-19 в свердловских реанимациях

Врач-реаниматолог, работающий в «красной зоне», рассказал, что «люди мрут пачками каждый день» в реанимациях и стационарах в Свердловской области. Некоторые больные сначала начинают выздоравливать, но затем резко умирают.

Реаниматолог из «красной зоны» рассказывает, что в этом году больного намного сложнее «снять» с аппарата ИВЛ, чем это было в прошлом — коронавирусная инфекция мутировала, стала более агрессивной, сообщает E1. В стационар пациенты попадают очень тяжелые, есть несколько причин. Во-первых, системная проблема на амбулаторном этапе. И я хочу подчеркнуть, что виноваты не врачи поликлиник, они, скорее всего, выполняют поручения и так же работают с утра до ночи,рассказал специалист. Врач говорит, что, скорее всего, участковые терапевты не направляют на КТ (компьютерная томография) больных с явными признаками заболевания, чтобы не портить статистику. Либо еще потому, что лаборатории и КТ-центры также загружены и работают круглосуточно. А мы как-будто дожидаемся, что все, кто должен помереть, — помрут, а остальных пробуем вылечить. А хочется спасать по максимуму,говорит реаниматолог. Врач рассказывает и том, что в стационарах не хватает врачей, некоторые лекарства отсутствуют. Лечат тем, что выдали. По его словам, в реанимацию попадают вакцинированные больные в единичных случаях — прививки против COVID-19 помогают подавляющему количеству людей. Напомним, в России прогнозируется скорое начало четвертой волны COVID-19. Как готова к ней медицина Свердловской области и Нижнего Тагила в частности, узнала редакция TagilCity.ru. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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