Врач из «красной зоны» рассказал о смертности от COVID-19 в свердловских реанимациях

Врач из «красной зоны» рассказал о смертности от COVID-19 в свердловских реанимациях
Врач из «красной зоны» рассказал о смертности от COVID-19 в свердловских реанимациях
Сегодня, 09:11Здоровье и экологияФото: 1МI
Врач-реаниматолог, работающий в «красной зоне», рассказал, что «люди мрут пачками каждый день» в реанимациях и стационарах в Свердловской области. Некоторые больные сначала начинают выздоравливать, но затем резко умирают.

Реаниматолог из «красной зоны» рассказывает, что в этом году больного намного сложнее «снять» с аппарата ИВЛ, чем это было в прошлом — коронавирусная инфекция мутировала, стала более агрессивной, сообщает E1.

В стационар пациенты попадают очень тяжелые, есть несколько причин. Во-первых, системная проблема на амбулаторном этапе. И я хочу подчеркнуть, что виноваты не врачи поликлиник, они, скорее всего, выполняют поручения и так же работают с утра до ночи,рассказал специалист.

Врач говорит, что, скорее всего, участковые терапевты не направляют на КТ (компьютерная томография) больных с явными признаками заболевания, чтобы не портить статистику. Либо еще потому, что лаборатории и КТ-центры также загружены и работают круглосуточно.

А мы как-будто дожидаемся, что все, кто должен помереть, — помрут, а остальных пробуем вылечить. А хочется спасать по максимуму,говорит реаниматолог.

Врач рассказывает и том, что в стационарах не хватает врачей, некоторые лекарства отсутствуют. Лечат тем, что выдали. По его словам, в реанимацию попадают вакцинированные больные в единичных случаях — прививки против COVID-19 помогают подавляющему количеству людей.

Напомним, в России прогнозируется скорое начало четвертой волны COVID-19. Как готова к ней медицина Свердловской области и Нижнего Тагила в частности, узнала редакция TagilCity.ru.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьреанимацияврачисмертностькоронавирусCOVID-19
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы