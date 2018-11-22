«ТагилСпецТранс», «Элис» и «Эко-сервис»: перевозчики ТКО определены Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:00Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов с 1 января в Нижнем Тагиле займутся ООО «ТагилСпецТранс», ООО «Элис» и ООО «Эко-сервис».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле подведен итог конкурса по выбору перевозчиков, которые займутся сбором и транспортировкой ТКО в Нижнем Тагиле с 1 января 2019 года.
2/3 объема мусора возьмет на себя «ТагилСпецТранс», предприятие будет обслуживать Ленинский и Тагилстроевский районы. В Дзержинском районе будут работать «Элис» и «Эко-сервис».
Общая сумма контрактов составила 160 млн 950 тысяч 590 рублей. Договоры заключены на период с 1 января 2019 года по 31 января 2020 года, сообщает «Уральский меридиан».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей