«ТагилСпецТранс», «Элис» и «Эко-сервис»: перевозчики ТКО определены Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле подведен итог конкурса по выбору перевозчиков, которые займутся сбором и транспортировкой ТКО в Нижнем Тагиле с 1 января 2019 года.

2/3 объема мусора возьмет на себя «ТагилСпецТранс», предприятие будет обслуживать Ленинский и Тагилстроевский районы. В Дзержинском районе будут работать «Элис» и «Эко-сервис».