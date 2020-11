Острова из отходов и покупка мусора у соседей: как сортируют ТБО в разных странах?

В России культура сортировки мусора стала появляться совсем недавно, тогда как в европейских странах и Азии эта система отлажена и функционирует уже много лет. Куда немцы девают рождественские елки после праздников? Почему Швеция закупает мусор у соседей? И сколько цветов у мусорных пакетов в Японии?

Германия Немцы относятся ко всему весьма педантично, в том числе и к сбору мусора. Чаще всего у дома жители держат всего три бака для следующих отходов: Для бумаги. Такие баки забирают прямо с дороги у приусадебного участка. При этом бумагу с инородными включениями выбрасывать категорически запрещено. Например, картонные упаковки, вощеную бумагу или упаковку из-под сока.

Для органического мусора. Такой бокс имеет зеленый цвет.

Для мусора с последующей сортировкой. Помимо баков у дома в Германии существуют еще квартальные боксы. Именно туда относится мусор для более тщательной сортировки. Ведь квартальные боксы имеют 10-12 емкостей. Отдельно от остальных категорий у немцев существуют еще «желтые мешки». Туда складываются отходы для последующей переработки. Информацию о возможности повторного использования пустой емкости наносится на упаковку. В магазинах стоят емкости для сдачи батареек, а также аппараты, куда можно поместить мусор с «зеленой точкой». Такая маркировка наносится на отходы, для которых существует технология переработки. Старую одежду в Германии можно сдать в точки сбора рядом с церквями, парковками и магазинами. Ее фасуют и отправляют в другие страны в качестве помощи нуждающимся. Крупногабаритный мусор, технику и мебель вывозят по графику — раз в три месяца. Перед тем, как выставить технику, если она в нерабочем состоянии, немцы срезают у нее шнур. Еще одним отдельным пунктом в графике стоит вывоз рождественских елок. Среди немцев распространена шутка о том, что если вовремя не отдать елку на переработку, то она простоит целый год. На самом деле в этом случае можно вызвать специализированную службу, но заплатить за это придется внушительную сумму. В случае неправильной сортировки отходов жителей Германии наказывают целыми районами. В следующий раз мусор просто не заберут. Кроме того, за выброс мусора в неположенном месте или не вовремя выставленные габаритные отходы полагается большой штраф. Игнорирование разделения мусора и загрязнение природы в Германии считается уголовным преступлением. Photo: pixabay.com Швеция Единственная страна в мире, закупающая мусор у соседей, — это Швеция. Там планируют полностью отказаться от использования нефти и газа и перейти на энергию от отходов в виде биогаза и тепла сжигаемого мусора. Примечательно, что Швеция последняя из европейских стран, перешедших на раздельный сбор отходов. Однако она достигла в этом больших успехов, чем остальные. В Швеции отходы делят на: стекло цветное;

стекло прозрачное;

биотходы;

металл;

пластик;

бумагу;

картон;

несортируемые отходы. Несортируемый мусор, согласно статистике, составляет 7% от общего количества ТБО за год. Отходы выбрасываются не в пластиковые контейнеры, как в других странах, а в специальные станции приема мусора, находящиеся на улице или в торговых центрах. Из уличных станций отходы напрямую поставляются на переработку по подземным каналам. Над каждым боксом есть надпись — для какого вида ТБО он предназначен. При этом все отходы делят на части. Например, чайный пакетик делится на чай, бумагу пакетика, бумагу этикетки и скрепку. Заниматься раздельным сбором мусора население Швеции мотивирует не только забота об экологии, но и огромный штраф. Photo: pixabay.com Япония В Японии мусор делят на четыре категории: перерабатываемые;

сжигаемые;

крупногабаритные;

биологические. Общими местами для раздельного мусора могут пользоваться только туристы. Металлические баки сконструированы таким образом, что в них не сможет попасть непредназначенный для него мусор. Если это емкость для бутылок, то в нее не получится затолкать пакет из-под молока. Сами же японцы сортируют мусор в своих жилищах в пакеты определенного цвета. А на упаковке есть указание, в какой пакет ее поместить после использования. Каждая часть упаковки подписывается по-разному: крышки отдельно, основная часть отдельно. График сбора для каждого пакета отдельный. Например, в четверг могут забирать голубые пакеты с пластиком, а в пятницу — черные с органическими отходами. Прием ТБО в Японии выглядит так: мусоровоз едет по улице, а работники собирают пакеты определенного цвета, через которые видно, что там лежит. Пакеты с несортированным мусором не принимают, они остаются после уборки, а за это положен штраф. За утилизацию крупногабаритного мусора приходится платить отдельно. На него клеят наклейки, а затем отвозят в специальные центры или места покупки бывшей в употреблении бытовой техники. Большую часть мусора в Японии сжигают, а из твердых продуктов сгорания насыпают новые острова. Photo: pixabay.com

