Острова из отходов и покупка мусора у соседей: как сортируют ТБО в разных странах?

Острова из отходов и покупка мусора у соседей: как сортируют ТБО в разных странах?

Сегодня, 19:32Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В России культура сортировки мусора стала появляться совсем недавно, тогда как в европейских странах и Азии эта система отлажена и функционирует уже много лет. Куда немцы девают рождественские елки после праздников? Почему Швеция закупает мусор у соседей? И сколько цветов у мусорных пакетов в Японии?

Германия

Немцы относятся ко всему весьма педантично, в том числе и к сбору мусора. Чаще всего у дома жители держат всего три бака для следующих отходов:

  • Для бумаги. Такие баки забирают прямо с дороги у приусадебного участка. При этом бумагу с инородными включениями выбрасывать категорически запрещено. Например, картонные упаковки, вощеную бумагу или упаковку из-под сока.
  • Для органического мусора. Такой бокс имеет зеленый цвет.
  • Для мусора с последующей сортировкой.

Помимо баков у дома в Германии существуют еще квартальные боксы. Именно туда относится мусор для более тщательной сортировки. Ведь квартальные боксы имеют 10-12 емкостей.

Отдельно от остальных категорий у немцев существуют еще «желтые мешки». Туда складываются отходы для последующей переработки. Информацию о возможности повторного использования пустой емкости наносится на упаковку.

В магазинах стоят емкости для сдачи батареек, а также аппараты, куда можно поместить мусор с «зеленой точкой». Такая маркировка наносится на отходы, для которых существует технология переработки.

Старую одежду в Германии можно сдать в точки сбора рядом с церквями, парковками и магазинами. Ее фасуют и отправляют в другие страны в качестве помощи нуждающимся.

Крупногабаритный мусор, технику и мебель вывозят по графику — раз в три месяца. Перед тем, как выставить технику, если она в нерабочем состоянии, немцы срезают у нее шнур.

Еще одним отдельным пунктом в графике стоит вывоз рождественских елок. Среди немцев распространена шутка о том, что если вовремя не отдать елку на переработку, то она простоит целый год. На самом деле в этом случае можно вызвать специализированную службу, но заплатить за это придется внушительную сумму.

В случае неправильной сортировки отходов жителей Германии наказывают целыми районами. В следующий раз мусор просто не заберут. Кроме того, за выброс мусора в неположенном месте или не вовремя выставленные габаритные отходы полагается большой штраф. Игнорирование разделения мусора и загрязнение природы в Германии считается уголовным преступлением.

Photo:pixabay.com

Швеция

Единственная страна в мире, закупающая мусор у соседей, — это Швеция. Там планируют полностью отказаться от использования нефти и газа и перейти на энергию от отходов в виде биогаза и тепла сжигаемого мусора.

Примечательно, что Швеция последняя из европейских стран, перешедших на раздельный сбор отходов. Однако она достигла в этом больших успехов, чем остальные.

В Швеции отходы делят на:

  • стекло цветное;
  • стекло прозрачное;
  • биотходы;
  • металл;
  • пластик;
  • бумагу;
  • картон;
  • несортируемые отходы.

Несортируемый мусор, согласно статистике, составляет 7% от общего количества ТБО за год. Отходы выбрасываются не в пластиковые контейнеры, как в других странах, а в специальные станции приема мусора, находящиеся на улице или в торговых центрах.

Из уличных станций отходы напрямую поставляются на переработку по подземным каналам. Над каждым боксом есть надпись — для какого вида ТБО он предназначен. При этом все отходы делят на части. Например, чайный пакетик делится на чай, бумагу пакетика, бумагу этикетки и скрепку.

Заниматься раздельным сбором мусора население Швеции мотивирует не только забота об экологии, но и огромный штраф.

Photo:pixabay.com

Япония

В Японии мусор делят на четыре категории:

  • перерабатываемые;
  • сжигаемые;
  • крупногабаритные;
  • биологические.

Общими местами для раздельного мусора могут пользоваться только туристы. Металлические баки сконструированы таким образом, что в них не сможет попасть непредназначенный для него мусор. Если это емкость для бутылок, то в нее не получится затолкать пакет из-под молока.

Сами же японцы сортируют мусор в своих жилищах в пакеты определенного цвета. А на упаковке есть указание, в какой пакет ее поместить после использования. Каждая часть упаковки подписывается по-разному: крышки отдельно, основная часть отдельно.

График сбора для каждого пакета отдельный. Например, в четверг могут забирать голубые пакеты с пластиком, а в пятницу — черные с органическими отходами.

Прием ТБО в Японии выглядит так: мусоровоз едет по улице, а работники собирают пакеты определенного цвета, через которые видно, что там лежит. Пакеты с несортированным мусором не принимают, они остаются после уборки, а за это положен штраф.

За утилизацию крупногабаритного мусора приходится платить отдельно. На него клеят наклейки, а затем отвозят в специальные центры или места покупки бывшей в употреблении бытовой техники.

Большую часть мусора в Японии сжигают, а из твердых продуктов сгорания насыпают новые острова.

Photo:pixabay.com

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