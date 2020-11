В России за прошедшие сутки зафиксировали 24 581 случаев выявления коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности COVID-19 подтвердили у 2 089 329 человек. Из больниц выписали 1 595 443 пациента, 18 008 - за период с 21 по 22 ноября. Зарегистрировано 36 179 летальных случаев за время пандемии, а за прошедшие сутки от инфекции скончался 401 россиянин. Выписано по выздоровлению 1 595 443 человек, из них 18 008 за минувшие 24 часа.

