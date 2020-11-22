В Минприроды отметили улучшение качества воды в Черноисточинском пруду

Как правило, каждый год, вода в пруду приобретает зеленую окраску. Это связано с тем, что в ней происходит размножение токсичных водорослей, из-за которых также гибнет рыба. По словам начальника отдела регионального эконадзора по Западному и Горноуральскому округам Елены Филипповой, в 2020 году вода «зеленела» один раз – в начале ноября.