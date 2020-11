В Минприроды отметили улучшение качества воды в Черноисточинском пруду

В Минприроды Свердловской области прокомментировали, что мероприятия по очистке Черноисточинского пруда улучшили качество воды, которая служит источником питьевого водоснабжения для жителей Нижнего Тагила и пригорода. Данная тема на днях обсуждалась в областном правительстве, сообщает департамент информполитики.

Как правило, каждый год, вода в пруду приобретает зеленую окраску. Это связано с тем, что в ней происходит размножение токсичных водорослей, из-за которых также гибнет рыба. По словам начальника отдела регионального эконадзора по Западному и Горноуральскому округам Елены Филипповой, в 2020 году вода «зеленела» один раз – в начале ноября. Отбор проб в Черноисточинском водохранилище проводился в течение года неоднократно, и в них не было обнаружено загрязняющих веществ, характерных для «Водоканала-НТ». Поэтому можно сказать, что проведенные работы уже дали свой положительный результат,отметила Филиппова. Напомним, Свердловская область на федеральном уровне получила одобрение по очистке ложа Черноисточинского водохранилища. Сумма вложений составила 450 миллионов рублей. Общий срок реализации проекта рассчитан на четыре года. Планируется за этот период очистить 84,6 гектара дна водохранилища. Объем вынимаемых отложений составит более 500 тысяч кубометров.

