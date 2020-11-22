В Нижнем Тагиле больных COVID-19 будут выписывать после одного отрицательного теста

Также врач подчеркнул, что Роспотребнадзор прекращает выдавать постановления больным коронавирусом и контактникам. Теперь ведомство направляет всю необходимую информацию в поликлиники по месту жительства. Это делается с целью выдачи больничного и наблюдения. Через каналы связи пациенты получают оповещения, призывающие соблюдать 14-дневной карантин.