В Нижнем Тагиле больных COVID-19 будут выписывать после одного отрицательного теста

По его словам, нагрузка на медицинские учреждения продолжает оставаться повышенной, сообщает АН «Между строк».
Также врач подчеркнул, что Роспотребнадзор прекращает выдавать постановления больным коронавирусом и контактникам. Теперь ведомство направляет всю необходимую информацию в поликлиники по месту жительства. Это делается с целью выдачи больничного и наблюдения. Через каналы связи пациенты получают оповещения, призывающие соблюдать 14-дневной карантин.
Мазки берутся лишь у тех контактников, которые имеют симптомы коронавируса. Результат теста должен быть оглашен в течение 48 часов.
Данные нововведения призваны помочь разгрузить больницы и приблизиться к показателю, когда количество поступивших за сутки равно или меньше числа выписанных.
Напомним, сегодня стало известно, что в Екатеринбурге группу детского садика не выпускают с карантина из-за отсутствия результатов анализов на коронавирус.