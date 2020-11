В Нижнем Тагиле больных COVID-19 будут выписывать после одного отрицательного теста

В Нижнем Тагиле больных COVID-19, прошедших курс лечения, будут выписывать после получения одного отрицательного теста на коронавирус. Об этом рассказал главный санитарный врач города Юрий Бармин.

По его словам, нагрузка на медицинские учреждения продолжает оставаться повышенной, сообщает АН «Между строк». Также врач подчеркнул, что Роспотребнадзор прекращает выдавать постановления больным коронавирусом и контактникам. Теперь ведомство направляет всю необходимую информацию в поликлиники по месту жительства. Это делается с целью выдачи больничного и наблюдения. Через каналы связи пациенты получают оповещения, призывающие соблюдать 14-дневной карантин. Мазки берутся лишь у тех контактников, которые имеют симптомы коронавируса. Результат теста должен быть оглашен в течение 48 часов. Данные нововведения призваны помочь разгрузить больницы и приблизиться к показателю, когда количество поступивших за сутки равно или меньше числа выписанных. Напомним, сегодня стало известно, что в Екатеринбурге группу детского садика не выпускают с карантина из-за отсутствия результатов анализов на коронавирус. В Екатеринбурге на карантин закрывают часть школьных классов и групп в детских садах

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter