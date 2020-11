В оперштабе Свердловской области рассказали о количестве случаев COVID-19 за сутки

В Свердловской области за сутки выявили 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается региональный оперштаб.

Из больниц выписаны 387 пациентов. Общее количество выздоровевших составило 35 398 свердловчан. В тяжелом состоянии находятся 548 больных, из них 220 подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии количество заболевших в регионе составило 43 223 человека. Зафиксирован 951 летальный случаев, восемь - за прошедшие сутки. По стране выявлено 24 581 случаев заболевания коронавирусом с 21 по 22 ноября, в общей сложности - 2 089 329. Скончались от инфекции 36 179 человек, из них 401 за прошедшие 24 часа.

