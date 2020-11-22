В оперштабе Свердловской области рассказали о количестве случаев COVID-19 за сутки

В оперштабе Свердловской области рассказали о количестве случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 13:11Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за сутки выявили 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается региональный оперштаб.

Из больниц выписаны 387 пациентов. Общее количество выздоровевших составило 35 398 свердловчан.

В тяжелом состоянии находятся 548 больных, из них 220 подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии количество заболевших в регионе составило 43 223 человека. Зафиксирован 951 летальный случаев, восемь - за прошедшие сутки.

По стране выявлено 24 581 случаев заболевания коронавирусом с 21 по 22 ноября, в общей сложности - 2 089 329.

Скончались от инфекции 36 179 человек, из них 401 за прошедшие 24 часа.

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