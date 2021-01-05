1,5 миллионов рублей удалось отсудить дочери погибшего на ЗиК уральца спустя 5 лет

1,5 миллионов рублей удалось отсудить дочери погибшего на ЗиК уральца спустя 5 лет
1,5 миллионов рублей удалось отсудить дочери погибшего на ЗиК уральца спустя 5 лет
Сегодня, 14:47Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Дочь сотрудника Машиностроительного завода имени Калинина (ЗиКа) в Екатеринбурге получит от виновных полтора миллиона рублей за гибель своего отца. Трагедия произошла пять лет назад.

Полтора миллиона рублей компенсации морального вреда за гибель отца Свердловский облсуд назначил после того, как была установлена вина ПАО «МЗиК», ООО «Наш дом» и ООО СК «Крона» в крушении кровли на заводе.

750 тысяч рублей выплатит работодатель погибшего (ЗиК) и по 375 тысяч рублей — строительные компании. Изначально Орджоникидзевский райсуд постановил взыскать с виновных в пользу свердловчанки 552 тысячи рублей — именно в такую сумму служители Фемиды оценили моральный вред. Однако женщину решение райсуда не удовлетворило, поэтому был подан иск вышестоящую инстанцию, сообщает пресс-служба облсуда.

По словам адвоката женщины, изначально судья Орджоникидзевского района не учла в достаточной мере степень страданий дочери от случившегося.

Напомним, трагедия произошла 9 ноября 2016 года. Крыша на одном из корпусов завода обрушилась из-за ветхости — здания на ЗиКе были настолько обветшалыми, что работать там было смертельно опасно. В результате обрушения кровли погибли четыре человека.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
кровлягибельрабочийзаводгибель человекаМашиностроительный завод им. Калинина
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы