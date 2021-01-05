1,5 миллионов рублей удалось отсудить дочери погибшего на ЗиК уральца спустя 5 лет

Дочь сотрудника Машиностроительного завода имени Калинина (ЗиКа) в Екатеринбурге получит от виновных полтора миллиона рублей за гибель своего отца. Трагедия произошла пять лет назад.

Полтора миллиона рублей компенсации морального вреда за гибель отца Свердловский облсуд назначил после того, как была установлена вина ПАО «МЗиК», ООО «Наш дом» и ООО СК «Крона» в крушении кровли на заводе. 750 тысяч рублей выплатит работодатель погибшего (ЗиК) и по 375 тысяч рублей — строительные компании. Изначально Орджоникидзевский райсуд постановил взыскать с виновных в пользу свердловчанки 552 тысячи рублей — именно в такую сумму служители Фемиды оценили моральный вред. Однако женщину решение райсуда не удовлетворило, поэтому был подан иск вышестоящую инстанцию, сообщает пресс-служба облсуда. По словам адвоката женщины, изначально судья Орджоникидзевского района не учла в достаточной мере степень страданий дочери от случившегося. Напомним, трагедия произошла 9 ноября 2016 года. Крыша на одном из корпусов завода обрушилась из-за ветхости — здания на ЗиКе были настолько обветшалыми, что работать там было смертельно опасно. В результате обрушения кровли погибли четыре человека.

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