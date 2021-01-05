1,5 миллионов рублей удалось отсудить дочери погибшего на ЗиК уральца спустя 5 лет

Полтора миллиона рублей компенсации морального вреда за гибель отца Свердловский облсуд назначил после того, как была установлена вина ПАО «МЗиК», ООО «Наш дом» и ООО СК «Крона» в крушении кровли на заводе.
750 тысяч рублей выплатит работодатель погибшего (ЗиК) и по 375 тысяч рублей — строительные компании. Изначально Орджоникидзевский райсуд постановил взыскать с виновных в пользу свердловчанки 552 тысячи рублей — именно в такую сумму служители Фемиды оценили моральный вред. Однако женщину решение райсуда не удовлетворило, поэтому был подан иск вышестоящую инстанцию, сообщает пресс-служба облсуда.
По словам адвоката женщины, изначально судья Орджоникидзевского района не учла в достаточной мере степень страданий дочери от случившегося.
Напомним, трагедия произошла 9 ноября 2016 года. Крыша на одном из корпусов завода обрушилась из-за ветхости — здания на ЗиКе были настолько обветшалыми, что работать там было смертельно опасно. В результате обрушения кровли погибли четыре человека.