ЕВРАЗ НТМК не выполнил предписания Росприроднадзора по охране воздуха в Нижнем Тагиле

Внеплановая проверка Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявила, что АО «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле не выполнило ранее выданные предписания в области охраны атмосферного воздуха. Об этом TagilCity.ru рассказал источник в ведомстве.

Документарная проверка в отношении предприятия проходила с 10 по 18 ноября. Так как ЕВРАЗ НТМК не выполнил выданные ранее предписания, ему грозит административный штраф в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. ЕВРАЗ НТМК является главным загрязнителем воздуха в Нижнем Тагиле. Его выбросы составляют 57,16% (61 тысячу тонн) от общего количества всех предприятий города. В список выбрасываемых ЕВРАЗ НТМК веществ входят несколько десятков опасных загрязнителей, в том числе формальдегид, марганец, ванадий, фенол, сероводород и другие. При этом у предприятия до сих пор не установлена санитарно-защитная зона. Напомним, по данным замеров TagilCity.ru и постов УГМС, в течение полугода воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений 72 дня. Самым частым веществом-загрязнителем, превышающим норму, оказался формальдегид. А наиболее «пострадавшими» районами — Вагонка и Сухоложский поселок. На эти данные обратил внимание руководитель проектного офиса проекта «Чистый воздух» Максим Корольков. Он пообещал изучить и принять во внимание итоги замеров. Однако ответить на вопрос нашего журналиста, почему качество воздуха в Нижнем Тагиле ухудшается из года в года, чиновник не смог, отметив лишь, что это вопрос методологии. По его словам, нужно изучить все данные по мониторингу атмосферного воздуха — и от ведомств, и от общественных организаций. Почему этого не было сделано раньше, и повлияет ли изучение данных на пересмотр методики расчета уровня загрязнения воздуха, пока неизвестно. Минэко проверило в Нижнем Тагиле реализацию «Чистого воздуха». Но что это изменит?

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