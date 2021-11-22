Гололедица и ветер: экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области

Из-за гололедицы и порывистого ветра до 15 метров в секунду 23 ноября в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций в виде дорожно-транспортных происшествий, автомобильных заторов, обрывов линий электропередач возможен во всех муниципалитетах региона. Кроме того возможно число увеличения пожаров. В связи с этим необходимо выполнять превентивные мероприятия: организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад, предусмотреть возможность перехода на источники резервного электропитания в случае отключения электроэнергии, а также сотрудникам ГИБДД мониторить дорожную обстановку. Напомним, 21 ноября в Екатеринбурге произошло 29 ДТП из-за гололеда. «День жестянщика» наступил: 29 ДТП за сутки произошли на дорогах Екатеринбурга

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