Гололедица и ветер: экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области

Гололедица и ветер: экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области
Гололедица и ветер: экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области
Сегодня, 18:17Здоровье и экологияФото: 1MI
Из-за гололедицы и порывистого ветра до 15 метров в секунду 23 ноября в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций в виде дорожно-транспортных происшествий, автомобильных заторов, обрывов линий электропередач возможен во всех муниципалитетах региона. Кроме того возможно число увеличения пожаров.

В связи с этим необходимо выполнять превентивные мероприятия: организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад, предусмотреть возможность перехода на источники резервного электропитания в случае отключения электроэнергии, а также сотрудникам ГИБДД мониторить дорожную обстановку.

Напомним, 21 ноября в Екатеринбурге произошло 29 ДТП из-за гололеда.

Сюжеты:
Экология
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