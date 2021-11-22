Гололедица и ветер: экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций в виде дорожно-транспортных происшествий, автомобильных заторов, обрывов линий электропередач возможен во всех муниципалитетах региона. Кроме того возможно число увеличения пожаров.
В связи с этим необходимо выполнять превентивные мероприятия: организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад, предусмотреть возможность перехода на источники резервного электропитания в случае отключения электроэнергии, а также сотрудникам ГИБДД мониторить дорожную обстановку.
Напомним, 21 ноября в Екатеринбурге произошло 29 ДТП из-за гололеда.