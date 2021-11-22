Свердловчанин устроил скандал охранникам, не пустившим его в ТЦ с QR-кодом

Охранники ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге не пустили в здание мужчину с QR-кодом, но без паспорта. В оперштабе Свердловской области действия блюстителей порядка торгового центра законными.

Свердловчанина охранники не пустили в ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге, как он считает, не имея на то законных оснований. Мужчина рассказал Ура.ру, что у него стоят обе прививки и имеется QR-код. Ранее у екатеринбуржца удостоверение личности не спрашивали — охранникам других торговых центров хватало того, что покупатель называл устно свои персональные данные. Я не обязан демонстрировать свой паспорт охранникам в торговых центрах. Такого закона нет,заявил екатеринбуржец. Однако в оперативном штабе Свердловской области редакции подтвердили законность действий охраны ТЦ — согласно поправкам к указу губернатора Евгения Куйвашева о введении системы электронных кодов, отныне работники торговых центров вправе требовать от посетителей документ, удостоверяющий личность. Данное правило не является обязательным для исполнения покупателями, однако тогда у ТЦ возникает право не пускать их на свою территорию. Напомним, свердловчане атаковали здание Свердловской областной прокуратуры утром, 22 ноября. Противники QR-кодов штурмом взяли Свердловскую областную прокуратуру

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