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Коммунальщики Нижнего Тагила решили сделать для детей горку из воды коричневого цвета (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коммунальщики Нижнего Тагила решили сделать для детей горку из воды коричневого цвета (ФОТО, ВИДЕО)

22 декабря 2015, 16:05Здоровье и экологияПавел Щербина
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