Коммунальщики Нижнего Тагила решили сделать для детей горку из воды коричневого цвета (ФОТО, ВИДЕО)

В редакцию TagilCity.ru обратились жильцы окрестных домов. Они обратили внимание на подозрительную активность мужчин в спецовках в их дворе на улице Папанина.

Когда я проходила мимо, я подумала, что это кто-то выкачивает грязную воду из подвала соседнего дома. Запах стоял неприятный. Но увидев, что один из мужчин набирает в ведро снег, я поняла – это такое строительство горки! Вот что такое зимнее благоустройство двора по-тагильски рассказала журналистам TagilCity.ru местная жительница Алиса.

Похвально, что кто-то захотел сделать для детей горку, но насколько лёд такого цвета безопасен для детей? И зачем заливать такой водой половину площадки, непредназначенную для горки? Ведь люди могут поскользнуться на грязном льду.

Но, залив половину двора грязной водой, работники спешно удалились. Поскольку на их комбинезонах не было опознавательных знаков, определить к какой управляющей компании они относились, пока не удалось.

TagilCity.ru предлагает всем родителям, проживающим в окрестных дворах, ещё раз напомнить своим детям о том, что ни в коем случае нельзя есть снег или лёд. Учитывая то, что на него сбрасывают, это может иметь самые опасные последствия для детского здоровья.