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В Нижнем Тагиле подвели итоги работы в области гражданской обороны за 2015 год
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле подвели итоги работы в области гражданской обороны за 2015 год

22 декабря 2015, 10:05Здоровье и экологияАнастасия Б.
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