В Нижнем Тагиле подвели итоги работы в области гражданской обороны за 2015 год

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Евгений Шабалин, заместитель директора Департамента общественной безопасности Свердловской области Александр Клешнин.

С вступительным словом к собравшимся обратился заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Константин Захаров. Затем с докладом «Об итогах функционирования гражданской обороны г.Н.Тагил, городского звена РСЧС в 2015 году и постановке задач на 2016 год» выступил начальник отдела гражданской защиты населения Администрации города Андрей Жбанов.

На сборе были награждены победители смотра - конкурса по итогам деятельности Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС в 2015 году. I место в своих подгруппах заняли: Ленинский район, АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ЗАО «Тагилэнергосети», МАДОУ детский сад «Маячок»; II место – ОАО «ЕВРАЗ НТМК», АО «Уралкриомаш», Нижнетагильский профессиональный колледж им.Н.А.Демидова»; III место - ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов», ООО «Евразэнерготранс», МАДОУ детский сад «Детство».

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Евгений Шабалин вручил 20-ти отличившимся работникам системы РСЧС памятные медали «25 лет МЧС России».