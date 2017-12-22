Число подлежащих диспансеризации россиян будет увеличено в 3 раза в 2018 году

Процент охвата диспансеризацией жителей России в 2017 году составил 21%. Чиновники Министерства здравоохранения сочли этот показатель низким и потому запланировали увеличить его в 3 раза в 2018 году.



Увеличится также охват граждан, которые подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Показатель в 60%, который был установлен в 2017 году, чиновники Минздрава увеличат до 90% в 2018, сообщают «Известия».