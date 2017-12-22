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Новости Нижнего Тагила

Число подлежащих диспансеризации россиян будет увеличено в 3 раза в 2018 году

22 декабря 2017, 22:20Добавить новость
закон,здоровье,Россия,чиновники,диспансеризация,минздрав,сердечно-сосудистые заболевания
Министерство юстиции утвердило приказ Минздрава, в котором говорится о том, что диспансеризацию в 2018 году должны будут пройти не менее 63% россиян, которым она положена.

Процент охвата диспансеризацией жителей России в 2017 году составил 21%. Чиновники Министерства здравоохранения сочли этот показатель низким и потому запланировали увеличить его в 3 раза в 2018 году.


Увеличится также охват граждан, которые подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Показатель в 60%, который был установлен в 2017 году, чиновники Минздрава увеличат до 90% в 2018, сообщают «Известия».

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