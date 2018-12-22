Морозы до -35 градусов ожидаются в Свердловской области
Метеорологи предупреждают об аномально-холодной погоде в Свердловской области с 23 по 27 декабря.
Синоптики предупреждают, что с 23 по 27 декабря в некоторых районах Свердловской области ожидается аномально-холодная погода. Столбик термометра может опуститься более чем на 7 градусов ниже климатической нормы.
ФГБУ «Уральское УГМС» рекомендует горожанам по возможности ограничить пребывание на улице и проведение уличных работ. Также предполагается, что может быть затруднено движение транспорта и ограничена деятельность образовательных учреждений.
В Нижнем Тагиле в воскресенье метеорологи обещают похолодание до -23 градусов, а в понедельник ожидается температура до -24 градусов.
При возникновении ЧС, аварий и происшествий обращаться в МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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