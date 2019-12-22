В Нижний Тагил в начале следующей недели вновь придет потепление

В понедельник, днем будет -6 градусов, ночью похолодает до -12 градусов. Пасмурно, осадки в виде снега. Ветер западный с порывами до 16 м/с.

24 декабря также ожидаются обильные снегопады. Днем температура воздуха составит -3 градуса, ночью — до -5 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 17 м/с.

25 декабря снегопад не прекратится. Днем столбик термометра опустится до -3 градусов, ночью - до -7 градусов. Ветер западный 15 м/с.