Евгений Куйвашев подтвердил данные о переносе свинокомплекса из Полевского

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил информацию о том, что свинокомплекс из Полевского будет перенесен в Богданович.

Об этом глава региона заявил в ходе пресс-конференции 22 декабря. Он объяснил это решение тем, что производителям сельхозтоваров это будет выгодно. Будем требовать соблюдения всех экологических процедур и экспертиз, которые будут минимизировать распространение неприятных запахов, сказал Евгений Куйвашев. Он также отметил, что любая деятельность животноводческой фермы сопровождается специфическими запахами. Также Куйвашев добавил, что на данный момент в регионе сельское хозяйство развивается «неплохими темпами», даже несмотря на пандемию коронавируса.

