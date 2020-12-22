Евгений Куйвашев подтвердил данные о переносе свинокомплекса из Полевского

Евгений Куйвашев подтвердил данные о переносе свинокомплекса из Полевского

Сегодня, 13:10Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил информацию о том, что свинокомплекс из Полевского будет перенесен в Богданович.

Об этом глава региона заявил в ходе пресс-конференции 22 декабря. Он объяснил это решение тем, что производителям сельхозтоваров это будет выгодно.

Будем требовать соблюдения всех экологических процедур и экспертиз, которые будут минимизировать распространение неприятных запахов, сказал Евгений Куйвашев.

Он также отметил, что любая деятельность животноводческой фермы сопровождается специфическими запахами.

Также Куйвашев добавил, что на данный момент в регионе сельское хозяйство развивается «неплохими темпами», даже несмотря на пандемию коронавируса.

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