Куйвашев об экологии Тагила: «Ежегодно тратится свыше миллиарда, проблемы еще есть»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в Нижнем Тагиле еще сохранились проблемы с экологией несмотря на ежегодные расходы свыше миллиарда рублей.

По его словам, с тагильскими компаниями-загрязнителями власти уже заключили соглашения, среди них ЕВРАЗ НТМК, Уралхимпласт и «Уралвагонзавод». На экологические проблемы региона уже семь лет ежегодно тратят суммы свыше миллиарда рублей. Безусловно, проблемы еще остались. Город Нижний Тагил — это крупный промышленный центр страны, сказал глава региона. С учетом проектов модернизации производства также приняты программы экологического оздоровления по каждому предприятию, рассказал политик. С каждым предприятием заключено соглашение, которое очень четко соблюдается. Благодаря этим программам, в том числе, удалось снизить выбросы. Они действительно снижаются. Предприятия будут стараться продолжать работу по приведению выбросов практически к нулевым значениям,заявил Куйвашев. Напомним, редакция TagilCity.ru ежедневно ведет замеры состояния воздуха в Нижнем Тагиле. За последние 32 дня газоанализатор "Геолан-1П" фиксировал превышения ПДК вредных веществ более в течение 20 дней. Причем некоторые значения были превышены в рекордное количество раз - в 76, 95 и даже 150 раз от предельно допустимой концентрации. Превышения ПДК в пять из семи дней: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

