В Свердловской области стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса

Напомним, что 10 декабря в Свердловскую область прибыла первая партия вакцины от коронавируса в количество одной тысячи доз. Чуть позже поступило еще две тысячи доз. Препарат был распределен по городам региона, в том числе он поступил и в Нижний Тагил.