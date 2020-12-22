В Свердловской области стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса

В Свердловской области стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса

Сегодня, 16:21Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области стартовала запись на вакцинацию от коронавируса в тестовом режиме. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции.

Планируется электронная очередь. Более того, она уже начала работу, в тестовом режиме запись идет. По номеру 122 нужно позвонить, сообщить, где живете и вам скажут пункт, куда можно записаться, сказал он.

По его словам, на январь–март планируется поступление большого количества вакцины. На данный момент подготавливаются мощности под вакцину, обучается персонал, чтобы правильно ставить прививки.

Напомним, что 10 декабря в Свердловскую область прибыла первая партия вакцины от коронавируса в количество одной тысячи доз. Чуть позже поступило еще две тысячи доз. Препарат был распределен по городам региона, в том числе он поступил и в Нижний Тагил.

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