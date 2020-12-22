В Тагиле закрывается обсерватор в «Сосновом бору» для «легких» пациентов с COVID-19

Такое решение было принято по причине снижения потребности в местах для «легких» пациентов. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы города, вице-мэр Вячеслав Горячкин, пишет ИА «Все Новости».
Директору учреждения Наталье Логуновой поручено закрыть 50 мест. Главному врачу Демидовской горбольницы Сергею Овсянникову рекомендовано приостановить прием пациентов в санатории. Как следует из постановления, оставшихся пациентов направили в другие учреждения.
Напомним, «Сосновый бор» был переоборудован для лечения больных коронавирусом в июне 2020 года. В середине августа его расформировали и даже была проведена смена для отдыхающих пенсионеров. Однако 23 октября там вновь развернули обсерватор по причине роста заболеваемости коронавирусом.