Еще 591 случай коронавируса выявлен в Свердловской области

Еще 591 случай коронавируса выявлен в Свердловской области
Еще 591 случай коронавируса выявлен в Свердловской области
Сегодня, 15:21Здоровье и экологияФото: Pixabay
За минувшие сутки с 21 на 22 декабря в Свердловской области зарегистрирован 591 случай заболевания COVID-19.

Из них 253 — в областном центре, что на 37 случаев больше, чем было зарегистрировано днем ранее. Общее количество заболевших за все время пандемии почти достигло 193,7 тысяч.

Умерло за минувшие сутки 30 заболевших, тем самым доведя общее число жертв коронавируса до 9 153.

Выздоровели и отпущены домой из больниц 467 жителей области. 482 госпитализированных остаются в тяжелом состоянии, 223 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В России за прошедшие сутки зафиксировано более 25,2 тысяч случаев заражения. 1020 человек умерло, выздоровели - 42,3 тысячи.

Сюжеты:
Коронавирус
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