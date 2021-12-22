Предприятия в России обяжут установить датчики выбросов до конца 2022 года

Оснастить датчиками выбросов предприятия до конца 2022 года поручил президент РФ Владимир Путин. Это касается 12 городов, которые включены в федеральный проект «Чистый воздух», в том числе и Нижнего Тагила.

Датчики требуются для автоматического сбора информации о выбросах. К таким мерам призвала вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая экологию. Коснулись нововведения Братска, Красноярска, Липецка, Магнитогорска, Медногорска, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Норильска, Омска, Челябинска, Череповца и Читы. В этих городах с 1 января 2020 года до 31 декабря 2024 года проводится эксперимент по квотированию вредных выбросов. По словам Абрамченко, те предприятия, которые не скрывают количество выбросов, уже начали автоматизировать сбор информации. Она считает, что остальные должны поступить также. Она добавила, что на сегодняшний лень в статистической отчетности предоставляются данные, которые передают сами загрязнители, а датчики в режиме онлайн будут передавать информацию и человеческое участие там будет минимальным, если служба IT не будет вмешиваться в процесс. Обязать загрязнителей устанавливать датчики предложила Абрамченко 14 декабря во время совещания с Путиным. Она заявила, что такую работу можно провести за один год. Напомним, Нижний Тагил входит в число городов с самым грязным воздухом. Главным загрязнителем атмосферы является ЕВРАЗ НТМК. На его выбросы приходится 57,16% от общего числа со всех промышленных объектов города. Больше всего предприятие выбрасывает оксида углерода (угарный газ). Его объем превышает 43,5 тысячи тонн. Кроме того, по результатам ежедневных замеров TagilCity.ru и данных постов УГМС оказалось, что 72 дня из 183 в городе воздух был с превышениями нормы загрязнений. В течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений

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