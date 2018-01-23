Две женщины поехали окунуться в купель и чуть не замерзли под Первоуральском (ФОТО)

Инцидент произошел 19 января, в крещенскую ночь. Две жительницы Екатеринбурга решили отправиться в поселок Новоуткинск, где собирались принять участие в крещенских купаниях.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на 24-м километре трассы Первоуральск – Шаля автомобиль Hyundai Getz, которым управляла одна из женщин, сломался. Самостоятельно женщины справиться с проблемой не смогли, и на помощь им пришел наряд ДПС, который вызвал проезжавший мимо мужчина.

Услышав о сложной ситуации, старшие лейтенанты полиции Евгений Сабуров и Рашит Хисматуллин выехали на место. Они посадили замерзшую автоледи и ее пассажирку в салон служебного авто, напоили горячим чаем из термоса и вызвали эвакуатор.

По словам подполковника Валерия Горелых, женщины искренне поблагодарили полицейских за свое спасение, несмотря на то, что окунуться в купель в праздник Крещения им так и не удалось. Специалисты предупреждают жителей Свердловской области о том, что в сильные морозы лучше не совершать длительных переездов на авто.

Фото: В.Н. Горелых