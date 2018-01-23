Две женщины поехали окунуться в купель и чуть не замерзли под Первоуральском (ФОТО)
Автоледи и ее знакомая 19 января отправились в поселок Новоуткинск, чтобы в праздник Крещения окунуться в купель, однако на трассе под Первоуральском их машина сломалась. На помощь замерзающим женщинам пришли сотрудники ДПС.
Инцидент произошел 19 января, в крещенскую ночь. Две жительницы Екатеринбурга решили отправиться в поселок Новоуткинск, где собирались принять участие в крещенских купаниях.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на 24-м километре трассы Первоуральск – Шаля автомобиль Hyundai Getz, которым управляла одна из женщин, сломался. Самостоятельно женщины справиться с проблемой не смогли, и на помощь им пришел наряд ДПС, который вызвал проезжавший мимо мужчина.
Услышав о сложной ситуации, старшие лейтенанты полиции Евгений Сабуров и Рашит Хисматуллин выехали на место. Они посадили замерзшую автоледи и ее пассажирку в салон служебного авто, напоили горячим чаем из термоса и вызвали эвакуатор.
По словам подполковника Валерия Горелых, женщины искренне поблагодарили полицейских за свое спасение, несмотря на то, что окунуться в купель в праздник Крещения им так и не удалось. Специалисты предупреждают жителей Свердловской области о том, что в сильные морозы лучше не совершать длительных переездов на авто.
Похожая ситуация произошла в Свердловской области утром 22 января: «ГАЗель» сломалась на трассе, ведущей в Тавду, а замерзших пассажиров и водителя спасли сотрудники ГИБДД.
Фото: В.Н. Горелых
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