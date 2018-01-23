Пункт экспресс-тестирования на ВИЧ будет работать с 25 по 31 января в Нижнем Тагиле
23 января, 09:00Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле объявили о январском графике работы пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, с 25 по 31 января любой желающий тагильчаин сможет бесплатно проверить своё здоровье, в частности на наличие ВИЧ-инфекции.
Пункты тестирования будут работать в Нижнем Тагиле по следующим адресам:
- 5 января с 16-00 до 19-00 – в помещении ТРЦ «КИТ» (за ресторанами Baskin Robbins и Subway);
- 26 января с 16-00 до 19-00 – в помещении ТЦ «Гороскоп»;
- 30 января с 16-00 до 19-00 – в помещении кинотеатра «Родина 3D»;
- 31 января с 16-00 до 19-00 – в мобильном пункте на территории привокзальной площади.
Как рассказали в управлении соцпрограмм и семейной политики мэрии города, экспресс-анализ проходит безболезненно, безопасно. Результаты тестирования будут выдаваться уже через 15 минут. Точность диагностических приборов приближена к 100 процентам.
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