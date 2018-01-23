Пункт экспресс-тестирования на ВИЧ будет работать с 25 по 31 января в Нижнем Тагиле

Так, с 25 по 31 января любой желающий тагильчаин сможет бесплатно проверить своё здоровье, в частности на наличие ВИЧ-инфекции.

Пункты тестирования будут работать в Нижнем Тагиле по следующим адресам:

5 января с 16-00 до 19-00 – в помещении ТРЦ «КИТ» (за ресторанами Baskin Robbins и Subway);

26 января с 16-00 до 19-00 – в помещении ТЦ «Гороскоп»;

30 января с 16-00 до 19-00 – в помещении кинотеатра «Родина 3D»;

31 января с 16-00 до 19-00 – в мобильном пункте на территории привокзальной площади.

Как рассказали в управлении соцпрограмм и семейной политики мэрии города, экспресс-анализ проходит безболезненно, безопасно. Результаты тестирования будут выдаваться уже через 15 минут. Точность диагностических приборов приближена к 100 процентам.