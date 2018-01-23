Замерзшие пассажиры сломавшейся «ГАЗели» были спасены свердловскими полицейскими

В Свердловской области появились первые автомобилисты, которые пострадали на трассе от сильных морозов. Утром 22 января сломалась грузовая «ГАЗель» на автодороге, ведущей из Камышлова в Тавду. Там сотрудники ДПС и заметили замерзающих пассажиров и водителя.

Утренняя температура воздуха в том районе достигала -30 градусов. Стекла автомобиля за время стоянки успели обледенеть, а пассажиры и водитель – сильно замерзнуть. Как пояснил водитель, он вместе с пассажирами направлялся в Тюмень, и автомобиль неожиданно сломался.

Полицейские отогрели замерзших пассажиров в салоне служебного авто, взяли сломанную «ГАЗель» на буксир и сопроводили до ближайшей гостиницы с автостоянкой, сообщает «ОТВ». Напомним, сильные морозы по всей области и в Нижнем Тагиле сохранятся до конца рабочей недели: по прогнозам синоптиков, все эти дни ночная температура воздуха может достигать -40 градусов.