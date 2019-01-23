Бережливо? Тагильские дети с ГГМ вынуждены сдавать кровь в поликлинике на Победы

Родители детей, которые прописаны на территории «бережливой поликлиники» на ГГМ, жалуются на нововведения при сдаче анализов. С 2019 года у маленьких пациентов в здании медучреждения берут кровь только на общий анализ – биохимию надо ехать сдавать на Красный Камень. Тяжелее всего тем, у кого дети без прививок и нет личного транспорта.

У нас в семье работает один папа, двое детей, автомобиля личного нет, у сына медотвод от прививок. И нам надо регулярно сдавать биохимию чтобы везти ее в Екатеринбург к врачу. И вот как я с не привитым ребенком должна мотаться через весь город на маршрутках сдавать кровь???рассказала TagilCity.ru мама годовалого мальчика.

По словам девушки, до нового года анализ крови на биохимию в поликлинике №4 Нижнего Тагила брали. Теперь маленьких жителей Гальянки принимают только с 8.00 до 8.40 по предварительной записи в детской поликлинике №2 по адресу Победы, 42. Такое нововведение коснулось только детей до 7 лет – у пациентов постарше оба анализа делают по месту прописки в «бережливой поликлинике».

Фото: tagilcity.ru

Я упрашивала врача, чтобы мне анализ назначили как можно раньше. Направление я получила ещё 13 января. В итоге кровь сдали платно – чтобы не мотаться с ребёнком через весь город,добавила тагильчанка

Перенаправление дошкольников в другое медучреждение – это временная мера, пояснили TagilCity.ru в самой поликлинике №4.

У нас временно не сдают кровь на биохимию. В командировке находится специалист, которая принимала анализы,рассказали в регистратуре.

Другие сотрудники «бережливой поликлиники» Нижнего Тагила добавили, что в течение месяца проблему должны решить.