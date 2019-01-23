Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Бережливо? Тагильские дети с ГГМ вынуждены сдавать кровь в поликлинике на Победы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ff27 5afbda81a3b28 1gpd6vvzk e

Бережливо? Тагильские дети с ГГМ вынуждены сдавать кровь в поликлинике на Победы

Сегодня, 16:39Здоровье и экологияКсения ПлесовскихФото: TagilCity.ru
Читайте
также
Пересчет яиц, прощение долгов и дети-алкоголики: итоги недели в Нижнем Тагиле
Инвестиции в туризм Нижнего Тагила: что сделано в 2018 и запланировано на 2019 год?
Манси, помощь птицам и «Книги для души». Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?