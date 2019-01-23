Непривитые от кори дети не смогут посещать школы и детские сады Екатеринбурга
Дети, не имеющие прививок от кори, не смогут посещать образовательные учреждения Екатеринбурга.
Из-за четырех случаев заболевания корью в Екатеринбурге Роспотребнадзор Свердловской области ввел ограничительные меры. С 23 января школьники не будут допускаться до занятий. Аналогичные требования будут предъявляться дошкольными учреждениями и ВУЗами.
В домах Орджоникидзевского и Академического района, где были выявлены заболевшие, проводится вакцинация жильцов. Но медики сообщают о том, что 100 квартир остались неохваченными из-за того, что их хозяева не открыли дверь.
Жители Екатеринбурга могут бесплатно поставить прививки в субботу с 9 до 15 часов.
Корь опасна осложнениями, которые она оказывает на органы дыхания и сердечно-сосудистую систему. Люди в возрасте до 35 лет должны иметь две прививки против этого заболевания, информирует ЕТВ.
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