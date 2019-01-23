Непривитые от кори дети не смогут посещать школы и детские сады Екатеринбурга

Из-за четырех случаев заболевания корью в Екатеринбурге Роспотребнадзор Свердловской области ввел ограничительные меры. С 23 января школьники не будут допускаться до занятий. Аналогичные требования будут предъявляться дошкольными учреждениями и ВУЗами.

В домах Орджоникидзевского и Академического района, где были выявлены заболевшие, проводится вакцинация жильцов. Но медики сообщают о том, что 100 квартир остались неохваченными из-за того, что их хозяева не открыли дверь.

Жители Екатеринбурга могут бесплатно поставить прививки в субботу с 9 до 15 часов.