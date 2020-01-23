Похолодание и снегопады обещают синоптики тагильчанам в ближайшие дни

В четверг, 23 января, синоптики обещают до -4 градусов в дневные часы, снегопады. Ветер — до восьми метров в секунду.

В пятницу днем ожидается -8 градусов, в ночные часы до -10 градусов, снегопады. Ветер — до 12 метров в секунду.

В субботу днем столбик термометра остановится на отметке -9 градусов, ночью синоптики обещают до -12 градусов. Возможен снег. Ветер — до 10 метров в секунду.