Волонтеры: торфяные пожары могли послужить причиной смога в Екатеринбурге

Волонтеры: торфяные пожары могли послужить причиной смога в Екатеринбурге
Волонтеры: торфяные пожары могли послужить причиной смога в Екатеринбурге
Сегодня, 14:50Здоровье и экологияФото: 1MI
Предполагается, что смог, зависший над Екатеринбургом на несколько дней, мог появиться из-за торфяных пожаров в пригороде.

В процессе прогулки вдоль реки Исеть в районе озера Мелкое активисты движения «Экодозор» обнаружили возгорание. Его общая площадь достигает около 150 квадратных метров. Активисты рассказали, что пожар находится в 50 метрах от воды. В общей сложности действуют четыре источника, а дым идет по Исети.

Теперь в «Экодозоре» планируют сообщить о пожаре в Авиалесоохрану и арендатору земли Северскому лесхозу. По мнению волонтером, необходимо уже сейчас тушить возгорание, поскольку весной до него будут проблематично добраться. Пока к месту пожара возможно дойти по льду.

Напомним, свердловский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. По данным синоптиков, смог над Екатеринбургом может задержаться до 26 января.

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Екатеринбург
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