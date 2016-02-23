В 2015 году выросла заболеваемость инфекционными заболеваниями, но зато упала смертность

В целом, заседание было посвящено вопросам проведения мероприятий по охране здоровья тагильчан в 2016 году, но уделили внимание и итогам года минувшего. По словам главного санитарного врача Нижнего Тагила Юрия Бармина, в Нижнем Тагиле в 2015 году был отмечен рост инфекционных заболеваний на 22%.

Особенно «отличился» Нижний Тагил по заболеваемости сальмонеллезом и острыми кишечными инфекциями. Заболеваемость значительно превышает средне-областные показатели. Особенно в этом плане пострадали жители Дзержинского района.

Неутешительны показатели и по болезням передающимся половым путем. Превышены показатели заболеваемости ВИЧ и сифилисом.

Кроме того, в Нижний Тагил, после многолетнего отсутствия, вернулся коклюш. За прошлый год было зарегистрировано 24 случая заболевания.

Тем не менее есть и хорошие новости, наметилась тенденция к снижению уровня смертности.

В качестве мер по улучшению городского здравоохранения, на заседании было предложено возобновить в 4-й городской больнице работу радиологического отделения, приобрести в больницу передвижной маммограф и продолжить ремонт кровли и главного корпуса инфекционной больницы. Кроме того, планируется развитие практики дневных стационаров, проведение диспансеризаций и увеличение до 27 единиц количества выездных бригад скорой помощи.