Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В 2015 году выросла заболеваемость инфекционными заболеваниями, но зато упала смертность
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В 2015 году выросла заболеваемость инфекционными заболеваниями, но зато упала смертность

23 февраля 2016, 12:50Здоровье и экологияДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»