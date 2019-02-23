Девочка доставлена из Каменска-Уральского в Екатеринбург на вертолете санавиации

22 февраля в Екатеринбург прибыл вертолёт санавиации. На нём из Каменска-Уральского доставили девочка в возрасте 3 года и 10 месяцев. Причина транспортировки в столицу Свердловской области не сообщается, известно лишь, что у ребёнка диагностирован лейкоз.