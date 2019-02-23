Девочка доставлена из Каменска-Уральского в Екатеринбург на вертолете санавиации
Сегодня, 09:00Здоровье и экологияФото: vk.com/san.aviacia
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В столицу Свердловской области из Каменска-Уральского прибыл санитарный вертолёт на борту которого находилась 3-летняя девочка. Сообщается, что ей поставлен диагноз – лейкоз.
Сюжеты: Екатеринбург
22 февраля в Екатеринбург прибыл вертолёт санавиации. На нём из Каменска-Уральского доставили девочка в возрасте 3 года и 10 месяцев. Причина транспортировки в столицу Свердловской области не сообщается, известно лишь, что у ребёнка диагностирован лейкоз.
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Двумя днями ранее в Екатеринбург также доставили 49-летнего мужчину из Красноуфимска с диагнозами внебольничная двухсторонняя пневмония, энцефалопатия и анемия средней степени. Дорога заняла 80 минут, тогда как на скорой помощи время доставки увеличилось бы в 3 раза, сообщает пресс-служба Национальной службы санитарной авиации.
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