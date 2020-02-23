СМИ: в Китае зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом
Сегодня, 18:42Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В китайском городе Чэнду, Сычуань был зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у прошедшего лечение пациента. Об этом сообщили The Beijing News и Yicai.
По информации издания, пациент 10 февраля был выписан из больницы после прохождения курса лечения от коронавируса. В течение 14 дней ему нужно было соблюдать карантинный режим под контролем медиков.
Однако 19 февраля анализ на коронавирус вновь оказался положительным. Пациент был направлен в Чэндуский клинический медицинский центр для дальнейшего обследования.
Впервые коронавирус нового типа зафиксировали на территории Китая в городе Ухань в декабре 2019 года. По официальной статистике в стране более 75 тысяч зараженных. За пределами Китая заражено более одной тысячи человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, погибло более 2,2 тысяч человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей