СМИ: в Китае зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом

По информации издания, пациент 10 февраля был выписан из больницы после прохождения курса лечения от коронавируса. В течение 14 дней ему нужно было соблюдать карантинный режим под контролем медиков.

Однако 19 февраля анализ на коронавирус вновь оказался положительным. Пациент был направлен в Чэндуский клинический медицинский центр для дальнейшего обследования.

Впервые коронавирус нового типа зафиксировали на территории Китая в городе Ухань в декабре 2019 года. По официальной статистике в стране более 75 тысяч зараженных. За пределами Китая заражено более одной тысячи человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, погибло более 2,2 тысяч человек.