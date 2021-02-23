15 случаев коронавируса зарегистрировано в Нижнем Тагиле за сутки

15 случаев коронавируса зарегистрировано в Нижнем Тагиле за сутки

Сегодня, 13:52Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
С 22 по 23 февраля в Нижнем Тагиле выявлено 15 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии в городе зафиксировано 4 647 заболевших коронавирусом тагильчан.

В Свердловской области за сутки выявлено 214 случаев COVID-19, общее количество заболевших жителей региона — 76 786 человек. В тяжелом состоянии в медучреждениях находятся 335 пациентов, 106 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц выписано 223 свердловчанина, за время эпидемии от коронавируса выздоровело 69 700 человек. Всего от инфекции скончался 2 321 пациент, из них 10 жителей региона умерли за прошедшие сутки.

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