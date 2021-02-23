15 случаев коронавируса зарегистрировано в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области за сутки выявлено 214 случаев COVID-19, общее количество заболевших жителей региона — 76 786 человек. В тяжелом состоянии в медучреждениях находятся 335 пациентов, 106 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц выписано 223 свердловчанина, за время эпидемии от коронавируса выздоровело 69 700 человек. Всего от инфекции скончался 2 321 пациент, из них 10 жителей региона умерли за прошедшие сутки.