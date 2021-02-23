214 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

Больше всего случаев инфицирования за сутки выявлено в Екатеринбурге — 35. Также коронавирус был диагностирован у жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Махнево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского и Туринского городских округов.
С начала пандемии на Среднем Урале зарегистрировано 76 786 заболевших COVID-19 человек. 335 пациентов находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, 198 из них лежат в реанимации, 106 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России с 22 по 23 февраля выявлено 11 823 случая коронавируса в 84 регионах страны. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве — 1 198, Санкт-Петербурге — 913 и Московской области — 732. С начала пандемии по стране зафиксировано 4 189 153 случая коронавируса.
За время эпидемии от COVID-19 выздоровело 69 700 жителя Свердловской области.
По стране за сутки из больниц выписано 12 956 пациентов. Больше всего человек выздоровело в Санкт-Петербурге — 1 723, Москве — 1 364 и Московской области — 502. Таким образом, за все время пандемии от коронавируса выздоровели 3 739 344 человек.
По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 589 083 пациента.
Всего от инфекции скончался 2 321 житель региона.
В России за минувшие сутки от коронавируса умерло 417 человек, больше всего летальных случаев зарегистрировано в Москве — 49, Санкт-Петербурге — 41 и Московской области — 33. За время пандемии от инфекции скончалось 84 047 россиян.