214 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

По стране за сутки из больниц выписано 12 956 пациентов. Больше всего человек выздоровело в Санкт-Петербурге — 1 723, Москве — 1 364 и Московской области — 502. Таким образом, за все время пандемии от коронавируса выздоровели 3 739 344 человек.