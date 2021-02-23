214 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

214 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

Сегодня, 13:35Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 214 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области с начала пандемии коронавирус зафиксирован почти у 77 тысяч человек

Больше всего случаев инфицирования за сутки выявлено в Екатеринбурге — 35. Также коронавирус был диагностирован у жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Махнево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского и Туринского городских округов.

С начала пандемии на Среднем Урале зарегистрировано 76 786 заболевших COVID-19 человек. 335 пациентов находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, 198 из них лежат в реанимации, 106 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России с 22 по 23 февраля выявлено 11 823 случая коронавируса в 84 регионах страны. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве — 1 198, Санкт-Петербурге — 913 и Московской области — 732. С начала пандемии по стране зафиксировано 4 189 153 случая коронавируса.

На Среднем Урале от коронавируса за сутки по выздоровлению выписано 223 человека

За время эпидемии от COVID-19 выздоровело 69 700 жителя Свердловской области.

По стране за сутки из больниц выписано 12 956 пациентов. Больше всего человек выздоровело в Санкт-Петербурге — 1 723, Москве — 1 364 и Московской области — 502. Таким образом, за все время пандемии от коронавируса выздоровели 3 739 344 человек.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 589 083 пациента.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 10 летальных случаев от COVID-19

Всего от инфекции скончался 2 321 житель региона.

В России за минувшие сутки от коронавируса умерло 417 человек, больше всего летальных случаев зарегистрировано в Москве — 49, Санкт-Петербурге — 41 и Московской области — 33. За время пандемии от инфекции скончалось 84 047 россиян.

Свердловская областьРоссиястатистикакоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы