Объявлено штормовое предупреждение в Нижнем Тагиле из-за сильных морозов и ветра

Объявлено штормовое предупреждение в Нижнем Тагиле из-за сильных морозов и ветра

Сегодня, 18:20Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
О сильном ветре с порывами до 20 м/с и морозе предупредило МЧС Свердловской области жителей Нижнего Тагила.

Из-за порывистого ветра на территории Нижнего Тагила будет сохраняться риск возникновения ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ, а также увеличения количества ДТП, сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.

По данным Gismeteo, 24 февраля на территории Нижнего Тагила будет пасмурно, с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до -31 градуса, днем - до -25 градусов.

25 февраля ожидается ясная погода. Ночью температура воздуха может опуститься до -28 градусов, днём - до -17 градусов.

26 февраля в Нижнем Тагиле будет облачно с прояснениями, вечером может пойти снег. Температура воздуха ночью опустится до -23 градусов, днем - до -15 градусов.

Напомним, похолодание в Свердловской области сохранится до начала марта. Также в этот период ожидаются осадки.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭкология
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