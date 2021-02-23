Объявлено штормовое предупреждение в Нижнем Тагиле из-за сильных морозов и ветра

О сильном ветре с порывами до 20 м/с и морозе предупредило МЧС Свердловской области жителей Нижнего Тагила.

Из-за порывистого ветра на территории Нижнего Тагила будет сохраняться риск возникновения ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ, а также увеличения количества ДТП, сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области. По данным Gismeteo, 24 февраля на территории Нижнего Тагила будет пасмурно, с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до -31 градуса, днем - до -25 градусов. 25 февраля ожидается ясная погода. Ночью температура воздуха может опуститься до -28 градусов, днём - до -17 градусов. 26 февраля в Нижнем Тагиле будет облачно с прояснениями, вечером может пойти снег. Температура воздуха ночью опустится до -23 градусов, днем - до -15 градусов. Напомним, похолодание в Свердловской области сохранится до начала марта. Также в этот период ожидаются осадки. Морозная погода на Урале сохранится в начале весны

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