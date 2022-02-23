Проверку выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле проведет Росприроднадзор

Напомним, 30 января в Нижнем Тагиле превышение сероводорода в Нижнем Тагиле 30 января составило 19,8 ПДК. Из-за удушающего смога жители жаловались на головную боль, кашель, головокружение, обострение аллергии и другие недомогания. В результате проверки, выяснилось, что загрязняющее вещество выбросил ЕВРАЗ НТМК, предприятие было оштрафовано от 20 до 100 тысяч рублей. Однако относительно доходов предприятия такая сумма является незначительной.