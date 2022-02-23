Проверку выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле проведет Росприроднадзор

Письмо о неблагоприятной экологической обстановке, сложившейся в Нижнем Тагиле и Челябинске в результате деятельности объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, он направил в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.
В соответствии с ФЗ о «Порядке рассмотрения обращений граждан РФ» обращение направляется для рассмотрения, принятия необходимых мер, подготовки и направления ответов заявителям, сказано в ответе начальника Управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Владимира Чернышева.
Андрей Волегов отметил, что ждет объективного расследования уральским Росприроднадзором во главе с Романом Тужиковым.
Светлана Радионова сама не приехала, хотя много кто ждал ее беспристрастного расследования. Дело все-таки касается 340 тысяч жителей России среднего города в центре страны, рассказал общественник журналисту редакции TagilCity.ru.
Напомним, 30 января в Нижнем Тагиле превышение сероводорода в Нижнем Тагиле 30 января составило 19,8 ПДК. Из-за удушающего смога жители жаловались на головную боль, кашель, головокружение, обострение аллергии и другие недомогания. В результате проверки, выяснилось, что загрязняющее вещество выбросил ЕВРАЗ НТМК, предприятие было оштрафовано от 20 до 100 тысяч рублей. Однако относительно доходов предприятия такая сумма является незначительной.