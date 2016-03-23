Тагильчанка жалуется на недоступность медицинских услуг. Министерство Здравоохранения возражает

В редакцию TagilCity.ru обратилась тагильчанка Оксана, которая пожаловалась на трудности, которые ей, как жительнице поселка Кирпичный, приходится преодолевать.

Проблема заключается в том, что из детских поликлиник убрали всех узких специалистов. На консультацию к неврологу, хирургу, гастроэнтерологу и другим узким специалистом сейчас необходимо ездить на Вагонку. А это значит, что надо потратить полтора часа на дорогу. И это только в одну сторону. И даже не в час пик. Ехать приходится на трех маршрутках, тратя на это значительное количество денег.

Особая проблема, я слышала, с аппаратом МРТ. Он есть только на Вагонке, а у нас в Нижнем Тагиле есть дети с повышенным внутричерепным давлением. Эти дети очень плохо переносят поездки на любом виде транспорта. Их начинает сильно укачивать и тошнить. Что же им, пешком ходить на Вагонку? Нужен аппарат МРТ хотя бы в центре Нижнего Тагила, -- считает Оксана.

В декабре прошлого года портал TagilCity.ru писал о том, что все детские больницы будут объединены в одну. Неужели ситуация настолько плоха? За ответом на этот вопрос журналист TagilCity.ru обратился к начальнику территориального отдела Министерства здравоохранения по Горнозаводскому округу Анатолию Малахову.

Он опроверг слова тагильчанки:

Детские специалисты где работали, там и работают. Никто их никуда не переводил. Объединили только больницы, и то, только в одно юридическое лицо. Это позволило сократить административно-управленческий аппарат и бухгалтерии. А все как работали, так и работают.

Еще более интересная ситуация складывается с аппаратами МРТ. В городе их четыре, из них государственный только один, как раз в центре города.

Аппарат находится в Демидовской больнице, на Горошникова. На территории города 4 аппарата МРТ. Один государственный, в Демидовской больнице. Другой на Гальянке, в госпитале Тетюхина. И два частных: на Вагонке и на улице Уральская. А ведь раньше нужно было ехать в Екатеринбург рассказал Анатолий Васильевич.

Аппарат МРТ стоит десятки миллионов рублей, и вряд ли стоит ожидать его появление в поселке Кирпичный. В Демидовской больнице подтвердили, что аппарат у них действительно есть.

Что касается врачей специалистов, то журналист обзвонил несколько детских поликлиник на Вые, Красном Камне и Тагилстрое. Везде подтвердили, что врачи-специалисты у них есть:

В нашей поликлинике работает ЛОР, окулист, невролог сказали в Детской городской поликлинике № 2.



Первый раз о таком слышим. У нас все специалисты работают сказали журналисту TagilCity.ru в поликлинике на Тагилстрое.