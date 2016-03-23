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Тагильчанка жалуется на недоступность медицинских услуг. Министерство Здравоохранения возражает
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка жалуется на недоступность медицинских услуг. Министерство Здравоохранения возражает

23 марта 2016, 18:25Здоровье и экологияДенис Таратонов
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